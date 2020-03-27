В Одессе замечены недобросовестные коммунальщики, которые вместо дезинфекции устраивают фотосессию
«Работа» сотрудников коммунальных служб попала на камеру домофона, видео которой разместили в местном паблике, передает Рoliteka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как двое коммунальщиков, прибывших не дезинфекцию подъезда жилого дома, устроили фотосессию, после чего ушли, так и не сделав санобработку. Инцидент произошел в одном из домов на Молдованке.
«Смотрите, как круто дезинфицируют подъезды на Молдованке, зашли - сфоткались и ушли 👍», - написали в телеграм-канале.
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Пользователи в соцсетях возмущены такой дезинфекцией. Они отметили, что по некоторым адресам службы даже не приходят делать санитарную обработку.
«И не только на Молдованке,у нас вообще не заходят,.как был мусор на подъезде.так и лежит»,
«Люстдорфская дорога вообще не разу не приходили....»,
« Генерала Петрова,76,в нашем подъезде ЖЭК,один раз неделю назад сбрызнули и все»,
«Варненская 3, ЖЕК вообще забыл где это!», - пишут в сети.
Напомним, на сайте my.ua https://my.ua/coronavirus можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
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