В Одессе замечены недобросовестные коммунальщики, которые вместо дезинфекции устраивают фотосессию

«Работа» сотрудников коммунальных служб попала на камеру домофона, видео которой разместили в местном паблике, передает Рoliteka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как двое коммунальщиков, прибывших не дезинфекцию подъезда жилого дома, устроили фотосессию, после чего ушли, так и не сделав санобработку. Инцидент произошел в одном из домов на Молдованке.

«Смотрите, как круто дезинфицируют подъезды на Молдованке, зашли - сфоткались и ушли 👍», - написали в телеграм-канале.

Пользователи в соцсетях возмущены такой дезинфекцией. Они отметили, что по некоторым адресам службы даже не приходят делать санитарную обработку.

«И не только на Молдованке,у нас вообще не заходят,.как был мусор на подъезде.так и лежит»,

«Люстдорфская дорога вообще не разу не приходили....»,

« Генерала Петрова,76,в нашем подъезде ЖЭК,один раз неделю назад сбрызнули и все»,

«Варненская 3, ЖЕК вообще забыл где это!», - пишут в сети.

Напомним, на сайте my.ua https://my.ua/coronavirus можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Хочу в очередной раз сказать, что мы умеем признавать свои ошибки. Сегодня увидел видео ролик на одном из Одесских пабликов, как «добросовестно» некоторые наши сотрудники занимаются «фото дезинфекцией»... приношу извинения перед жителями города, за подобное поведение наших сотрудников. Уже сейчас выясняем, что это за актеры и завтра проведём детальный «разбор полетов». Уверяю Вас, наказание будет соответствующим, награда найдёт своих героев! В период эпидемии, такие действия не просто халатны, а преступны! Просьба к Одесситам, если Вы наблюдаете что либо подобное, сообщайте напрямую мне в личных сообщениях. Gepostet von Dmitry Zheman am Donnerstag, 26. März 2020

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