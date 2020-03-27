В борьбе с эпидемией все средства хороши

В Одессе священники УПЦ Московского патриархата провели воздушный Крестный ход против коронавирусной инфекции

Об этом сообщает пресс-служба Одесской Епархии, передает Рoliteka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Священники поднялись в воздух на самолете АН -2 над Одессой.

В руках они держали иконы. Компанию им составил руководитель организации Союза ветеранов Афганистана полковник в отставке Константин Оборин.

В пресс-службе сообщили, что за три часа был совершен облет всех населенных пунктов Одесской епархии, во время которого непрестанно возносилась Богу молитва о помиловании нашей Родины, о прекращении эпидемии, о спасении всех людей, читались акафисты и воспевались богослужебные песнопения.

Ранее мы писали, по состоянию на 27 марта в одесском регионе зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В тоже время по всей Украине зафиксировали 218 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Пять из них с летальным исходом. Четыре пациента выздоровели.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут

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