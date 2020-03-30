30 марта власти Одессы установили на въездах и выездах из города блокпосты, чтобы проводить осмотр горожан

Информация об этом появилась в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net.

Такие карантинные мероприятия связанны с предупреждение распространения коварного короновируса COVID-19.

На блокпостах, кроме полицейских, будут дежурить медики, а также бойцы Нацгвардии, ВСУ и сотрудники ГСЧС.

В первую очередь, главной задачей проверяющих будет измерение температуры водителям и пассажирам проезжающих авто. Также силовики будут беседовать с горожанами по поводу их самочувствия и особое внимание уделять автомобилям с регистрацией в других регионах Украины. Если у кого- то обнаружится повышенная температура, будут «разворачивать».

Отмечается, что 12 карантинных пунктов пропуска установят на въездах в Одесскую область со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей. Еще 11 – на въездах непосредственно в Одессу и три – на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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