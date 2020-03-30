Несмотря на усиленные карантинные меры одесситы по- прежнему живут обычной жизнью: собираются большими группами и устраивают пикники на склонах
Однако одесская полиция и «Муниципальная варта» планируют активно бороться с нарушителями. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Местное издание «
На выходных на побережье расположились сотни отдыхающих. Люди жарили шашлык, отдыхали и дышали свежим воздухом.
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В полиции под угрозой штрафов призывают одесситов прекратить пикники и не выходить из дома без необходимости.
Ранее мы сообщали, 30 марта в Одессе установили на въездах и выездах из города блокпосты, чтобы проводить осмотр горожан.
Такие карантинные мероприятия связанны с предупреждение распространения коварного короновируса COVID-19.
На блокпостах, кроме полицейских, будут дежурить медики, которые будут мерять температуру, а также бойцы Нацгвардии, ВСУ и сотрудники ГСЧС.
Отмечается, что 12 карантинных пунктов пропуска установят на въездах в Одесскую область со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей. Еще 11 – на въездах непосредственно в Одессу и три – на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.
Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут
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