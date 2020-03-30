Появились новые данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией в Одессе

Информацию обнародовала пресс-служба одесского горсовета на официальном сайте города, передает Politeka.net

Согласно данным, по состоянию на 10:00 30 марта 2020 года, в Одесском регионе лабораторно подтверждены восемь случаев COVID-19.

Отмечается, что все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома.

Кроме того, по состоянию на утро 30 марта в одесской инфекционной больнице находятся 38 пациентов с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на коронавирус.

Из них у четырех больных диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики.

Ранее мы сообщали, 30 марта в Одессе выставили блокпосты на въездах и выездах из города.

Такие карантинные мероприятия связанны с предупреждение распространения коварного короновируса COVID-19.

На блокпостах, кроме полицейских, дежурят медики, которые измеряют температуру, а также бойцы Нацгвардии, ВСУ и сотрудники ГСЧС.

Отмечается, что 12 карантинных пунктов пропуска устанолены на въездах в Одесскую область со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей. Еще 11 – на въездах непосредственно в Одессу и три – на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

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