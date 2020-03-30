В Одессе врачи инфекционной больницы пожаловались на местных чиновников, котрые мешают им работать

В частности, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями- лечить больных, медики вынуждены писать бесконечные отчеты: сколько было израсходовано масок и перчаток, надевались ли защитные костюмы. Об этом пишет местное издание Думская .

По словам врачей, скоро в Одессе начнется настоящая эпидемия, когда с коронавирусными симптомами будут поступать не два-три пациента в день, как сейчас, а десятки и сотни.

« Италия», то есть экспоненциальный рост количества заболевших, будет через неделю или десять дней. Все подхватившие заразу за границей уже вернулись и сейчас инфицируют других людей, но симптомы появятся не сразу», - утверждают медики.

По их словам, вместо того, чтобы готовиться к нагрузке их задалбливают чиновники.

«Когда пациент дал интервью о лекарствах за 8000 гривен, в больницу позвонил чиновник облгосадминистрации и долго кричал на врачей, пока ему не объяснили, что, даже несмотря на то, что у нас на счету лежит три миллиона гривен на лекарства, больница не может покупать каждому заболевшему такой дорогой препарат», - рассказал один из врачей инфекционной клиники.

«Если не звонит кто-то из первых лиц, то телефоны обрывают чиновники поменьше. Мы кругом виноваты, хотя работаем и готовы работать круглосуточно до конца эпидемии», — продолжает врач.

При этом сотрудник инфекционки подчеркнул, что не чиновники обеспечили больницу средствами защиты, а бизнесмены и волонтеры из «Корпорации монстров».

«Если бы не они, у нас бы ничего не было». Предприниматели завозят медикаменты и все необходимое целыми микроавтобусами. А вчера одна компания начала поставлять бесплатные горячие обеды для медперсонала», - рассказал врач.

«Помогают все, кроме чиновников. Именно бизнес поставляет все, что есть в больницах, а чиновники заставляют это считать, не оказывая никакой помощи», - добавил в заключении медик.

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