Подчиненные Труханова сообщили, как будут хоронить жертв коронавируса в Одессе
Их будут укладывать в герметичный пакет с дезсредством и помещать в компактный гроб. Об этом рассказала заместитель одесского мэра Светлана Бедрега, пишут местные
По ее словам, такой протокол предусматривается по приказу главного санитарного врача Украины.
Также чиновница отметила, что будут ограничения и по числу скорбящих.
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«Присутствовать на похоронах может только 1 человек на 10 квадратных метрах, причем на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Сотрудники компаний, которые осуществляют ритуальные услуги, должны вести учет присутствующих, - заявила она.
Издание сообщает, что сейчас по европейскому и американскому опыту ведутся переговоры об установке на территории инфекционной больницы рефрижератора для хранения трупов.
Обратим внимание, что по состоянию на 10 утра 30 марта в Одесском регионе лабораторно подтверждены восемь случаев COVID-19.
При этом все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома.
Кроме того, по состоянию на утро 30 марта в одесской инфекционной больнице находятся 38 пациентов с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на коронавирус.
Из них у четырех больных диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики.
Из всех больных только один пациент в состоянии между средней тяжести и тяжелым, но ей пока не требуется искусственной вентиляции, а достаточно кислородной поддержки.
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