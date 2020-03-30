Подчиненные Труханова сообщили, как будут хоронить жертв коронавируса в Одессе

Их будут укладывать в герметичный  пакет с дезсредством и помещать в  компактный гроб. Об этом рассказала заместитель одесского мэра  Светлана Бедрега, пишут местные СМИ.

 По ее словам, такой протокол предусматривается по приказу главного санитарного врача Украины.

Также чиновница отметила, что будут ограничения и по числу скорбящих.

коронавирус, больница, врачи, пациент

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«Присутствовать на похоронах может только 1 человек на 10 квадратных метрах, причем на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Сотрудники компаний, которые осуществляют ритуальные услуги, должны вести учет присутствующих, - заявила она.

Издание сообщает, что сейчас по европейскому и американскому опыту ведутся переговоры об установке на территории инфекционной больницы рефрижератора для хранения трупов.

Обратим внимание, что по состоянию на 10 утра 30 марта в Одесском регионе  лабораторно подтверждены восемь случаев COVID-19.

При этом все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома.

коронавирус, больница

Кроме того, по состоянию на утро 30 марта в одесской инфекционной больнице находятся 38 пациентов с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на коронавирус.

Из них у четырех больных диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики.

Из всех больных только один пациент в состоянии между средней тяжести и тяжелым, но ей пока не требуется искусственной вентиляции, а достаточно кислородной поддержки.

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