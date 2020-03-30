Власти Одессы грозились установить блокпосты на въездах и выездах из города с силовиками и медиками, а тем временем в сети показали, что на самом деле там происходит
Соотвествующие снимки разместили местные
Заявлялось, что на карантинных постах будут дежурить полицейские вместе с медиками, бойцами Нацгвардии и сотрудниками ГСЧС, которые обязаны контролировать количество пассажиров в автобусах, а также замерять температуру водителям и пассажирам проезжающих авто.
Однако на деле всё оказалось не так, как ожидалось.
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Местные журналисты проехались по заявленным адресам, но их не обнаружил.
В частности, на "Двух столбах" установили лишь дополнительный патруль полицейских и двоих сотрудников Национальной гвардии, а вот медиков, а также специальных термометров и блоков на въездах нет. Ими никто не обеспечил. Пока на службу вышла только полиция.
Никаких предупреждающих ограждений, ни медиков, ни спасателей на месте нет.
Пользователи в соцсетях тоже сообщают, что блокпосты отсутствуют.
«Едем в Одессу. На КПП при въезде в область никто не останавливал, едь спокойной. При въезде в Одессу доступна только правая полоса. На КПП остановили и попросили показать техпаспорт на транспорт. Краем глаза полицейский заглянул в машину. Спросил, что везём. Никто ничего не мерял. Останавливают через одну машину", - сообщают очевидцы.
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