В Одессе коммунальщики закрывают детские площадки в связи с карантином

Местные СМИ пишут, что детей не пускают на площадки во дворах домов и парках, так как власти Одессы считают их опасными во время эпидемии коронавируса.

«Доступ к ним ограничили из-за потенциальной опасности перезаражения», - сообщили в департаменте ЖКХ.

В частности, первыми закрыл площадки ЖКС "Вузовский", его примеру последовали другие жилищно-коммунальные службы. Ко всему прочему, доступ к площадкам в парках закрыл КП "Горзелентрест.

Коммунальщики просят родителей серьезно отнестись к предпринятым мерам и не пускать детей.

Ранее мы сообщали, Одесситы рискуют оказаться в еще более жёстких ограничениях на период карантина

Так, глава областного управления патрульной полиции Александр Гостищев предлагает запретить жителям везти в автомобиле более одного пассажира и находиться на улице без маски.

По его словам, в минувшие выходные многие одесситы пренебрегали рекомендациями медиков, собираясь компаниями в парках и на пляжах. Кроме того, замечания полиции одесситы также игнорируют. В связи с этим Гостищев предлагает ввести дополнительные ограничения на период карантина.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут

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