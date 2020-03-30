В Одессе коммунальщики закрывают детские площадки в связи с карантином
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«Доступ к ним ограничили из-за потенциальной опасности перезаражения», - сообщили в департаменте ЖКХ.
В частности, первыми закрыл площадки ЖКС "Вузовский", его примеру последовали другие жилищно-коммунальные службы. Ко всему прочему, доступ к площадкам в парках закрыл КП "Горзелентрест.
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Коммунальщики просят родителей серьезно отнестись к предпринятым мерам и не пускать детей.
Ранее мы сообщали, Одесситы рискуют оказаться в еще более жёстких ограничениях на период карантина
Так, глава областного управления патрульной полиции Александр Гостищев предлагает запретить жителям везти в автомобиле более одного пассажира и находиться на улице без маски.
По его словам, в минувшие выходные многие одесситы пренебрегали рекомендациями медиков, собираясь компаниями в парках и на пляжах. Кроме того, замечания полиции одесситы также игнорируют. В связи с этим Гостищев предлагает ввести дополнительные ограничения на период карантина.
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