В сети показали, как развозят и разгружают хлеб в период карантина в Одессе
Соотвествующие кадры обнародовали местные
На видео видно, что сотрудники поставляющие хлебные изделия в магазины Одессы пренебрегают карантинными мерами в такое сложное время.
Открытие рынка земли, удар доллара и крупные поблажки для украинцев – главное за ночь
Брэд Питт, Джонни Депп и другие звезды, которые изуродовали себя до неузнаваемости: показательные фото
Дети Асмус, Джоли, Лопес и других звезд, которые безумно похожи на родителей: топ ярких фото
"Вывез семью в Швецию": в сети забили тревогу из-за исчезновения Елены Зеленской
К примеру на улице Мясоедовской рабочий, разгружает товар в маске и перчатках, но хлеб не упакован в пакеты, что значительно увеличивает шансы распространения коварного вируса среди населения.
А тем временем власти Одессы и Минздрав Украины призывают жителей соблюдать каратин: не выходить без надобности на улицу и надевать маску.
"Вы можете не знать о том, что являетесь носителем вируса и представлять смертельную угрозу для людей из зоны риска! Опыт других стран показывает, что своевременное несоблюдение карантина может повлечь за собой серьезные последствия. Помните – ответственность спасает жизнь!», - призывают в мэрии.
Напомним, по состоянию на 31 марта в Одесском регионе лабораторно подтверждено 11 случаев COVID-19. С учетом экспресс-тестов, которые неточны, их 13.
Вчера коронавирусную болезнь диагностировали еще у двоих жителей региона.
Инфекцию обнаружили у жителя села Нерубайское 1960 года рождения и одесситки 1947 г.р.
Они не выезжали за пределы страны и, по их словам, не контактировали с больными коронавирусом. До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на местные рынки.
Напомним, зараженная коронавирусом одесситка сообщила, где подхватила инфекцию: "Заграницу не выезжала"
Также Politeka писала, Одессу захлестнула волна ограблений из-за карантина: тащат все, что плохо лежит
А еще Politeka сообщала, блокпосты и ЧС: что творится на въездах в Одессу, красноречивые кадры