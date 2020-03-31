В сети показали, как развозят и разгружают хлеб в период карантина в Одессе

Соотвествующие кадры обнародовали местные СМИ (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео видно, что сотрудники поставляющие хлебные изделия в магазины Одессы пренебрегают карантинными мерами в такое сложное время.

К примеру на улице Мясоедовской рабочий, разгружает товар в маске и перчатках, но хлеб не упакован в пакеты, что значительно увеличивает шансы распространения коварного вируса среди населения.

А тем временем власти Одессы и Минздрав Украины призывают жителей соблюдать каратин: не выходить без надобности на улицу и надевать маску.

"Вы можете не знать о том, что являетесь носителем вируса и представлять смертельную угрозу для людей из зоны риска! Опыт других стран показывает, что своевременное несоблюдение карантина может повлечь за собой серьезные последствия. Помните – ответственность спасает жизнь!», - призывают в мэрии.

Напомним, по состоянию на 31 марта в Одесском регионе лабораторно подтверждено 11 случаев COVID-19. С учетом экспресс-тестов, которые неточны, их 13.

Вчера коронавирусную болезнь диагностировали еще у двоих жителей региона.

Инфекцию обнаружили у жителя села Нерубайское 1960 года рождения и одесситки 1947 г.р.

Они не выезжали за пределы страны и, по их словам, не контактировали с больными коронавирусом. До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на местные рынки.

Напомним, зараженная коронавирусом одесситка сообщила, где подхватила инфекцию: "Заграницу не выезжала"

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