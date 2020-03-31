Появились новые данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией в Одесской области
Так, опасное заболевание COVID-19 лабораторно подтвердили еще у двоих жителей региона, сообщил губернатор Одесчины Максим Куцый, передает Politeka.net.
По его словам, инфекцию обнаружили у жителя села Нерубайское 1960 года рождения и одесситки 1947 г.р.
Они не выезжали за пределы страны и, по их словам, не контактировали с больными коронавирусом. До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на местные рынки.
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Сейчас больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.
Таким образом, на данный момент в регионе лабораторно подтверждено 11 случаев COVID-19. С учетом экспресс-тестов, которые неточны, их 13.
«Даже без наличия симптомов человек может быть распространителем инфекции. Не выходите на улицу без надобности, соблюдайте дистанцию в несколько метров, носите маски и чаще мойте руки», — написал Куцый.
Всего в Украине по состоянию на 22.00 30 марта зафиксировано 548 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 13 летальных исходов от коронавируса, а восемь человек полностью выздоровели после COVID-19.
Ранее мы сообщали, одесситы рискуют оказаться в еще более жёстких ограничениях на период карантина
Так, глава областного управления патрульной полиции Александр Гостищев предлагает запретить жителям везти в автомобиле более одного пассажира и находиться на улице без маски.
По его словам, в минувшие выходные многие одесситы пренебрегали рекомендациями медиков, собираясь компаниями в парках и на пляжах. Кроме того, замечания полиции одесситы также игнорируют. В связи с этим Гостищев предлагает ввести дополнительные ограничения на период карантина.
Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут
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