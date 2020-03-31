В Одессе и области спасатели разбили палатки возле больниц, которые будут принимать пациентов, зараженных коронавирусом

Как передает Politeka, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Одессой области.

Отмечается, что на территории Одесчины семь таких больниц, которые определены в качестве первоочередных для приема больных коронавирусом.

Пункты приема и сортировки больных обустраивают спасатели ГСЧС совместно с полицией в больших армейских палатках. В этих пунктах врачи при необходимости смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решения относительно их дальнейшей госпитализации.

Их обустравивают на территории таких медучреждений: Одесской городской инфекционной больнице,Одесском областном клиническом медцентре (больнице водников), Измаильской районной больнице, Черноморской горбольнице, Дунайской областной больнице (Измаил), Подольской горбольнице и одесском роддоме.

Ставят их на основании распоряжения руководства работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня - связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

По данным ГСЧС, по всей Украине установили 217 таких пунктов.

Напомним, по состоянию на 31 марта в Одесском регионе лабораторно подтверждено 11 случаев COVID-19. С учетом экспресс-тестов, которые неточны, их 13.

Вчера коронавирусную болезнь диагностировали еще у двоих жителей региона.

Инфекцию обнаружили у жителя села Нерубайское 1960 года рождения и одесситки 1947 г.р.

Они не выезжали за пределы страны и, по их словам, не контактировали с больными коронавирусом. До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на местные рынки.

Напомним, зараженная коронавирусом одесситка сообщила, где подхватила инфекцию: "Заграницу не выезжала"

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