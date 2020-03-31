В Одессе продемонстрировали свои умения летчики военно-воздушных сил Украины

Об этом сообщает Думская.

Пилоты устроили небольшое авиашоу для жителей Киевского района Одессы, заставив всех отвлечься от переживаний в связи с эпидемией коронавируса.

По информации издания, сначала военно-транспортный Ан-26 низко прошел над домами этого района, а через некоторое время над Школьным аэродромом показалась пара истребителей Су-27М1/УБМ1, которые шли в плотном строю в нескольких метрах друг от друга. Сделав большой круг, летчики на малой высоте — тоже парой — прошли над действующей взлетно-посадочной полосой аэропорта, сделав в северном торце так называемый «роспуск».

«Боевой Су-27М1 эффектно отвалил и левым виражом ушел на посадку. «Спарка» Су-27УБМ1 приземлилась за ним через несколько минут. Очередная рутинная смена материальной части дежурного звена, защищающего небо над Одессой, превратилась в показательное выступление и демонстрацию возможностей нашей техники», - пишет Думская.

Ранее мы писали, в период карантина на фоне пандемии коронавируса резко ухудшилась крименогенная ситуация в Одессе.

Такое заявление сделал городской голова Геннадий Труханов,

Мэр сообщил, что из-за ограничений, введенных с целью нераспространения инфекции, без "работы" остались квартирные воры и карманники, промышлявшие на рынках. Ведь сейчас многие одесситы сидят дома,то преступники потеряли источник дохода и будут искать его где-то еще, что неминуемо приведет к ухудшению криминогенной обстановки в городе.

В связи с массовыми кражами власти Одессы собираются усилить охрану городских объектов.

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