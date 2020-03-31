В Одессе продемонстрировали свои умения летчики военно-воздушных сил Украины
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Пилоты устроили небольшое авиашоу для жителей Киевского района Одессы, заставив всех отвлечься от переживаний в связи с эпидемией коронавируса.
По информации издания, сначала военно-транспортный Ан-26 низко прошел над домами этого района, а через некоторое время над Школьным аэродромом показалась пара истребителей Су-27М1/УБМ1, которые шли в плотном строю в нескольких метрах друг от друга. Сделав большой круг, летчики на малой высоте — тоже парой — прошли над действующей взлетно-посадочной полосой аэропорта, сделав в северном торце так называемый «роспуск».
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«Боевой Су-27М1 эффектно отвалил и левым виражом ушел на посадку. «Спарка» Су-27УБМ1 приземлилась за ним через несколько минут. Очередная рутинная смена материальной части дежурного звена, защищающего небо над Одессой, превратилась в показательное выступление и демонстрацию возможностей нашей техники», - пишет Думская.
Ранее мы писали, в период карантина на фоне пандемии коронавируса резко ухудшилась крименогенная ситуация в Одессе.
Такое заявление сделал городской голова Геннадий Труханов,
Мэр сообщил, что из-за ограничений, введенных с целью нераспространения инфекции, без "работы" остались квартирные воры и карманники, промышлявшие на рынках. Ведь сейчас многие одесситы сидят дома,то преступники потеряли источник дохода и будут искать его где-то еще, что неминуемо приведет к ухудшению криминогенной обстановки в городе.
В связи с массовыми кражами власти Одессы собираются усилить охрану городских объектов.
Напомним, зараженная коронавирусом одесситка сообщила, где подхватила инфекцию: "Заграницу не выезжала"
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