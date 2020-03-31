Стало известно, как изменилось движение оодесских маршруток во время режима чрезвычайной ситуации

Об этом информирует Politeka, со ссылкой на официальный сайт города.

Отметим, что с 26 марта весь транспорт Одессы перешел с режима "общественный" на режим "специальный". Кроме того, что теперь он занимается перевозкой людей, чья деятельность крайне необходима городу на период чрезвычайной ситуации, изменены и некоторые маршруты его следования.

В горсовете уточнили, что обновленные маршруты транспорта составлены с учетом мест медицинской помощи. Сегодня и до конца режима чрезвычайной ситуации в Одессе автобусы будут работать по следующему маршруту:

• 145 Ул. Левитана (ж / м «Радужный») - ул. В. Высоцкого

• 146 Просп. Небесной Сотни (ТЦ "Метро") - ул. Д. Ойстраха

• 121 Просп. Небесной Сотни (ТЦ "Метро") - ул. Ак. Сахарова

• 127 Ул. Старопортофранковская - Мемориал 411-й батареи

• 232 Ул. Ак. Вильямса - ул. Сахарова

• 214 Свято-Иверский монастырь - ул. Неждановой (онкодиспансер)

• 165 Ул. Паустовского - Слободка (онкодиспансер)

• 242 Ул. Паустовского - ООМЦ (больница водников)

• 191 Мемориал 411-й батареи - мост Пересыпь

• 208 Ул. Шишкина - ул. Боровского

• 148 Ул. Архитекторская - просп. Александровский

• 150 Ул. Ак. Вильямса - ул. Александровский

• 149 Эпицентр - ул. Александровский

• 168 Ул. Маршала Говорова - магазин Копейка

• 220 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую и инфекционную больницу Рыбпорт - Экономический университет

• 201 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую Пл. Старосенная (ЦПВ вокзал) - ул. Н. Аркаса.

Обратим внимание, что на первом этапе перевозки будут осуществляться на основании служебных удостоверений или справок с места работы с предоставлением документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина или водительское удостоверение).

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