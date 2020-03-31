Масштабные учения с танками и артиллерией провела одесская бригада

Соответствующие фотографии и подробности обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Politeka.

Отмечается, что учения 35-я отдельной бригада морской пехоты проходили на одном из полигонов в Херсонской области.

В них приняли участия все подразделения соединения, включая танковый батальон.

В ходе учений бойцы морской пехоты отработали наступательные действия в урбанизированной местности с использованием тяжелой бронированной техники под прикрытием артиллерии и средств ПВО.

Батальонные учения — последний этап боевого слаживания бригады.

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Как стало известно, сначала военно-транспортный Ан-26 низко прошел над домами этого района, а через некоторое время над Школьным аэродромом показалась пара истребителей Су-27М1/УБМ1, которые шли в плотном строю в нескольких метрах друг от друга. Сделав большой круг, летчики на малой высоте — тоже парой — прошли над действующей взлетно-посадочной полосой аэропорта, сделав в северном торце так называемый «роспуск».

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