В Одессе зараженная коронавирусом женщина долгое время лежала в обычной городской больнице, врачи лечили пневмонию

Об этом заявила глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

Речь идет о городской больнице №10, которая расположена на улице Малиновского.

«В 10 больнице женщина с пневмонией лежала 8 дней. Переведена в инфекционку подтверждён ковид19. Вопрос что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал?

Ответов нет...», - написала волонтер.

Тем временем в одесской мэрии начали оправдываться.

Чиновники утверждают, что пациенты с подтвержденным коронавирусом в общих палатах не лежали, а находились в изоляторе.

«Пациент 10-ой находился изначально в изоляторе реанимации с диагнозом «тяжелая пневмония». С другими больными не контактировал, медперсонал заходил в защитных костюмах», — рассказали они.

Пользователи в соцсетях крайне возмущены беспределом, который творится в больницах Одессы.

«Жаль…надо было, чтобы перед тек как попасть в 10ю больницу, пациентка зашла в Горсовет, ОГА и уточнила у них, куда ей обращаться. В этой стране умеют только одно делать качественно — пи*дить наши деньги»,

«О какой безопасности теперь уже может идти речь…«В мерии утверждают», после этих слов остаётся только надеется на свой иммунитет!», «Скоро их начнут бить палками», - пишут люди.

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