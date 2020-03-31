Одесские врачи сообщили, что медицина не готова к настоящей эпидемии коронавируса

Проблему озвучила глава благотворительного фона «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

«Я получила за сегодняшний день десятки сообщений от врачей. О пневмониях, неясной этиологии, которые заполняют больницы города и области. О том, что не разрешают делать тестирование (пцр и экспресс) согласно приказа 663 при отсутствии у пациента эпидемиологического Анализа и пребывания в контактной стране. О том, что скорой помощи запретили выкладывать фотографии в соцсети и сообщать о том, чем и как они обеспечены.

О том, что в областную привезли женщину с двухсторонней полисегментарной пневмонией, которую отказались госпитализировать и тестировать в инфекционке, потому что «она не была за границей»

О мужчине в районной больнице, у которого вечером поднялась температура а уже утром сатурация была 56 Процентов и через час остановка сердца . Реанимировали 11 человек. все врачи теперь по сути контактные. Но кто же знает чем болен пациент- тестов как не было так и нет», - рассказала она.

Она отметила, что в 10 больнице женщина с пневмонией лежала 8 дней, а затем была переведена в инфекционку, где подтвердили коронавирус

«Вопрос что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал? Ответов нет...»,- продолжает Ножевникова.

Волонтер призывает медиков не бояться молчать, а открыто заявлять о проблемах, а одесские власти - навести порядок в процессах тестирования и лечения больных.

«Если вы этого не сделаете, я расскажу подробно обо всех ваших совещаниях и метаниях. О штабах, которые не могут согласовать ни один вопрос по делу, обо всех обещаниях губернатора и команды ни одно из которых не было выполнено и о провале полном нашей коммуникации с Властью. О десятках людей, которые пытаются по прежнему занять новое кресло под видом спасения «всея руси», и о тех кто за своё кресло так держится, что забывает о своих прямых функциях», - заявила глава БФ «Корпорация монстров».

В противном случает Ножевникова призовет одесских бизнесменов, которые вкладывают колоссальные средства в борьбу с эпидемией, "выйти из процесса".

По ее словам, именно бизнес сейчас снабжает больницы аппаратами искусственной вентиляции легких, на своих самолётах доставляет средства защиты из-за границы, делает ремонты в отделениях больниц и устанавливает там кислородные станции, тогда как власти говорят "это не входит в процедуру быстрой закупки".

Отдельно Ножевникова обратилась к губернатору Одесской области Максиму Куцему.

«К сожалению часть вашей команды саботирует процесс и делает все, чтобы дискредитировать действия власти в целом. По глупости ли или специально не берусь судить, но прошу вас незамедлительно начать действовать и лично возглавить реально штаб области, иначе мы все стремительно окажемся на дне.. один общий штаб, а не три на разных этажах», - добавила она напоследок и показала маску, которую выдали врачам на скорой.

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