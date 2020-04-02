И это в разгар эпидемии

В Одессе инфекционная больница угодила в грандиозный скандал с закупками

Дело всё в том, что во время подготовки к борьбе с коварнейшим вирусом вместо защитных средств - костюмов, масок, респираторов, тестов и аппаратов ИВЛ, медучреждение всю неделю скупало мебель по невиданным ценам. Всего было потрачено свыше 6 миллионов гривен.

Мониторинг закупок одесскими властями провела юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань, пишет « Украинская правда ».

Отмечается, что все закупки оказались прямыми договорам с поставщиками. Стоимость более трети из них была выше 200 тысяч гривен, что согласно процедуре обязывало провести тендер и выбрать самую выгодную цену. Но торги отменили, обосновывая срочной борьбой с вирусом.

Так, к примеру, были закуплены таблички на двери кабинетов и палат по цене 1050 грн за штуку. 65 табличек обошлись бюджету в 68 250 гривен.

На столы, кушетки и ширмы потратили 874 137 гривен без тендера. Если рассмотреть детально, то одна медицинская тумба с ящиками стоит 15 575 гривен.

Отдельно идет позиция «Мебель для дома» за 650 тысяч гривен, где кресла стоят по 11 тысяч гривен.

Столики, штативы и тумбочки на 234 000 гривен, как и в других закупках, тоже закуплено почти в три раза дороже.

Обеденные стулья купили за 3250 гривен.

Согласитесь, что в магазинах мебели розничные цены куда дешевле.

Интересно, что в договоре срок поставки растянут до конца 2020 года, необходимость такая срочная, что поставщику разрешают доставить мебель хоть осенью, когда уже эпидемии не будет.

Если предположить, что все цены завышены хотя бы вдвое, то сумма «отката» составляет порядка 2,5 млн гривен.

Тем временем руководство больницы стало оправдываться тем, что мебель предназначена для нового отделения, которое будет принимать больных. Мол, его необходимо было обустроить как можно скорее.

Однако возникает вопрос? Почему тогда цены на мебель выше рыночных в два, а то и три раза? Этого в инфекционке объяснить не смогли.

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