Первые штрафы обрушились на головы одесситов из-за несоблюдения карантиннный мер на фоне эпидемии

Информацию об этом обнародовали местные СМИ .

К примеру, 31 марта участковый инспектор Приморского отдела составил админпротоколы на трех одесситок, которых застал в офисе агентства недвижимости.

Такой же протокол составили на владелицу работавшей автомойки на Люстдорфской дороге.

Всем им полицейские выписали штраф за «нарушение правил карантина людей» — в соответствии со ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обратим внимание, что за первое нарушение режима карантина в Одессе полагается штраф - в размере 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

А тем временем власти Одессы планируют ввести еще более жёсткие ограничениях на период карантина.

Так, глава областного управления патрульной полиции Александр Гостищев предлагает запретить жителям везти в автомобиле более одного пассажира и находиться на улице без маски.

Он отметил, что в минувшие выходные многие одесситы пренебрегали рекомендациями медиков, собираясь компаниями в парках и на пляжах. Кроме того, замечания полиции одесситы также игнорируют. В связи с этим Гостищев предлагает ввести дополнительные ограничения на период карантина.

Напомним, одесская инфекционка вляпалась в скандал: "вместо масок и ИВЛ по огромной цене скупили..."

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