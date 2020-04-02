Такого никогда не было

В сети показали, как выглядит центр Одессы на карантине

На фоне последних новостей об эпидемии коварного вируса жители Одессы всё реже стали выходить из дома.

Соответствующие кадры появились в телеграм- канале "Одесса-live", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как некогда шумная и многолюдная улица Дерибасовская теперь пустует. Рестораны и магазины здесь не работают, людей практически нет. На прогулки тоже мало кто выходит.

Также заметно снизилось количество покупателей в одесских супермаркетах.

А торговые центр и вовсе опустели.

Напомним, что в последние дни одесская полиция стала штрафовать людей на рабочих местах.

К примеру, 31 марта участковый инспектор Приморского отдела составил админпротоколы на трех одесситок, которых застал в офисе агентства недвижимости.

Такой же протокол составили на владелицу работавшей автомойки на Люстдорфской дороге.

Всем им полицейские выписали штраф за «нарушение правил карантина людей» — в соответствии со ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обратим внимание, что за первое нарушение режима карантина в Одессе полагается штраф - в размере 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 2. April 2020

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