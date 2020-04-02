В Одессе на  фоне вспышки инфекции добычей воров стали актуальные на этот момент вещи- маски, респираторы и аптечки

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, неизвестные напали на аптеку в поселке Николаевка в  Одесской области и вынесли из нее  помимо дорогих лекарств, огромное  количество медицинских масок и антисептиков.

При этом на месте кражи грабители  оставили записку: «Не звоните в полицию! Накажем».

коронавирус, маска

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Еще один вопиющий случай произошел в трамвае Одессы.

Как сообщили очевидцы, на остановке ««Молодая гвардия» пассажир напал на водителя трамвая, ударил его в лицо и выхватил рабочую сумку, в которой находились  перчатки, аптечка, предохранители и  прочее необходимое в работе.

Ранее мы писали, Одессу захлестнула волна ограблений.

Как соообщил мэр города Геннадий Труханов, из-за ограничений, введенных с целью нераспространения инфекции, без "работы" остались квартирные воры и карманники, промышлявшие на рынках. Ведь сейчас многие одесситы сидят дома,то преступники потеряли источник дохода и будут искать его где-то еще, что неминуемо приведет к ухудшению криминогенной обстановки в городе.

"Нам необходимо срочно усилить охрану аптек, магазинов и других объектов. Особое внимание нужно уделить аптекам, они станут "объектами особого внимания". Также началось массовое воровство кабеля, всего, что имеет ценность. К сожалению, я думаю, что эта ситуация не будет улучшаться", – сообщил Труханов.

Напомним, одесская инфекционка вляпалась в скандал: "вместо масок и ИВЛ по огромной цене скупили..."

Также Politeka писала, Одессу захлестнула волна ограблений из-за карантина: тащат все, что плохо лежит

А еще Politeka сообщала, блокпосты и ЧС: что творится на въездах в Одессу, красноречивые кадры

 