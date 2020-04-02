В первые дни апреля в Одессе зацвели магнолии и сакуры
В то время, пока одесситы закрылись в своих дома и квартирах на карантине, весна в городе постепенно вступает в свои права, а природа начинает оживать.
Как стало известно, в Стамбульском парке расцвела магнолия, а возле Оперного театр – сакура.
Фоторепортаж обнародовал информационный портал «
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Мало кто знает, что свое название цветковое растение получило в начале 18-го века в честь французского ботаника Пьера Маньоля. Ранее цветок на называли “маньолия”, пока со временем название не редуцировалось в “магнолия”.
Ранее мы писали, первые штрафы обрушились на головы одесситов из-за несоблюдения карантиннный мер на фоне эпидемии.
К примеру, 31 марта участковый инспектор Приморского отдела составил админпротоколы на трех одесситок, которых застал в офисе агентства недвижимости.
Такой же протокол составили на владелицу работавшей автомойки на Люстдорфской дороге.
Всем им полицейские выписали штраф за «нарушение правил карантина людей» — в соответствии со ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Обратим внимание, что за первое нарушение режима карантина в Одессе полагается штраф - в размере 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.
А тем временем власти Одессы планируют ввести еще более жёсткие ограничениях на период карантина.
Напомним, одесская инфекционка вляпалась в скандал: "вместо масок и ИВЛ по огромной цене скупили..."
Также Politeka писала, Одессу захлестнула волна ограблений из-за карантина: тащат все, что плохо лежит
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