В первые дни апреля в Одессе зацвели магнолии и сакуры

В то время, пока одесситы закрылись в своих дома и квартирах на карантине, весна в городе постепенно вступает в свои права, а природа начинает оживать.

Как стало известно, в Стамбульском парке расцвела магнолия, а возле Оперного театр – сакура.

Фоторепортаж обнародовал информационный портал « Думская ».

Мало кто знает, что свое название цветковое растение получило в начале 18-го века в честь французского ботаника Пьера Маньоля. Ранее цветок на называли “маньолия”, пока со временем название не редуцировалось в “магнолия”.

Ранее мы писали, первые штрафы обрушились на головы одесситов из-за несоблюдения карантиннный мер на фоне эпидемии.

К примеру, 31 марта участковый инспектор Приморского отдела составил админпротоколы на трех одесситок, которых застал в офисе агентства недвижимости.

Такой же протокол составили на владелицу работавшей автомойки на Люстдорфской дороге.

Всем им полицейские выписали штраф за «нарушение правил карантина людей» — в соответствии со ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обратим внимание, что за первое нарушение режима карантина в Одессе полагается штраф - в размере 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

А тем временем власти Одессы планируют ввести еще более жёсткие ограничениях на период карантина.