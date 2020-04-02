В ближайшее время одесситам запретят прогулки на вдоль побережья

Одесские власти считают, что всем жителям необходимо запретить доступ к морю, мотивируя это тем, что в период карантина люди не хотят сидеть дома и предпочитают в свободное время гулять по побережью.

Связи с этим в мэрии Одессы прорабатывается вариант, при котором вдоль берега будет организовано дежурство полиции и муниципальной охраны, сообщает телеграм-канал «PavlovskyNEWS».

Отмечается, что нарушителей ждет серьезный штраф. Запрет прогулок возле моря может вступить в силу уже со следующей недели.

Ранее мы писали, на минувших выходных одесситы решили массово прогуляться у моря и даже пожарить шашлык в зеленой зоне.

Кроме того, некоторые кафе на Ланжероне и в Аркадии открыли свои летние площадки. Многочисленные снимки заполонили сеть.

Также мы сообщали полиция предлагает запретить горожанам передвигаться в личном транспорте более чем по два человека. А также запретить выходить на улицу без масок. По словам директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, пора вводить штрафы - от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, одесская инфекционка вляпалась в скандал: "вместо масок и ИВЛ по огромной цене скупили..."

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