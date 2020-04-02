Медики скорой помощи в Одесской области забили тревогу– на всю бригаду у них только один защитный костюм

Об этом сообщает в сюжете « Думская ТВ « (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам медиков, им выдали очень мало средств индивидуальной защиты, один защитный костюм на четверых фельдшеров, при этом его нельзя стирать.

Также они отметили, что кроме Подольского района, им приходится обслуживать Кодымский, Окнянский и Балтский районы.

Главврач этой больницы прокомментировал сложную ситуацию.

«Ситуация со средствами индивидуальной защиты, конечно, напряженная. На каждого сотрудника выездной бригады этих костюмов, к сожалению, не хватает, поэтому пока у нас есть по одному полному комплекту есть на каждый борт», — рассказал он.

Кроме того, возмущены водители скорой помощи. Они заявили, что автомобили часто выходят из строя, большинство из них уже давно нужно списать, говорят водители, демонстрируя дыру в полу одной из машин.

«Машины работают круглосуточно, ломаются часто. Мы делаем все, что в наших силах, стараемся помочь людям, но нам не дают даже никаких средств защиты», — рассказал один из водителей и продемонстрировал дыру в полу одной из машин.

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