В Одесе продолжает увеличиваться число заболевших опасным вирусом
Согласно новым данным МОЗ Украины, в Одесском регионе уже лабораторно подтверждено 14 заболевших, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местного горсовета.
Отмечается, что все инфицированные пациенты пребывают под медицинским наблюдением, в том числе на самоизоляции дома.
В тоже время инфекционной больнице Одессы находятся 35 пациентов с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на вирус.
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« Из них у девяти пациентов диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики», - говорится в сообщении.
Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
Ранее мы писали, в период вспышки эпидемии коронавируса в Украине назревает огромная проблема с медицинскими работниками.
О том, что медиков массово увольняют, на своей странице в Фейсбуке пишет известный украинский политтехнолог Денис Богуш.
«По всей стране массово сокращают медиков (!) Не хочу говорить, где разработали этот сценарий, но это факт. Чтобы был еще больший ужас и хаос... Большой вопрос: на кого работает наша власть! ((((», – говорится в сообщении.
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