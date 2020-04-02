Жителям Одесской области запрещено шуметь и вести активную деятельность в лесах

Дело всё в том, что с 1 апреля в Украине стартует сезон тишины, передает Politeka.net, со ссылкой на сайт Министерства энергетики и охраны окружающей среды.

В апреле-мае у птиц и зверей появляется потомство и шум может их напугать и даже заставить убежать из гнезда или норы. Оставшись без родительского присмотра, лесная детвора может погибнуть.

Отмечается, что в сезон тишины запрещено проводить санитарную вырубку деревьев, запускать фейерверки, стрелять и ездить на автомобиле.

За нарушение требований предусмотрено административное взыскание – штрафы: от 30 (510 грн) до 50 (850 грн), а для должностных лиц — от 50 (850 грн) до 70 (1190 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Разведение костров в лесах и парках запрещено статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф — от 20 (340 грн) до 80 (1360 грн), для должностных лиц – от 50 (850 грн) до 100 (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

В министерстве разрешают просто гулять в лесу можно, однако сейчас, в условиях карантина, это не очень актуально.

Продлиться сезон тишины до 15 июня.

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