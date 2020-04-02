Парню было 23 года

Сотрудник известного футбольного клуба «Черноморец» погиб при трагических обстоятельствах под Одессой

Информация об этом появилась на сайте о клуба, передает Politeka.net.

Происшествие, случившееся 31 марта, в селе Алтестово Одесской области, унесло жизнь Александра Джигалюка, который работал в пресс-службе футбольного клуба "Черноморец".

23-летний Джигалюк вышел со своим товарищем выгулять с собаку в окрестности склонов на Хаджибеевском лимане.

В какой-то момент пес погнался за лисой, которая запрыгнула в нору вместе с домашним питомцем. Александр долгое время звал собаку, но она так и не откликнулась. Вместе с другом они приняли решение копать. Спустя некоторое время они обнаружили маленьких лисят.

Посчитав, что они замерзнут, Джигалюк вместе с товарищем приняли решение отвезти их к волонтерам, а после вернуться на поиски собаки и лисы.

Когда же они вернулись, то по нелепой случайности на них обрушились ранее установленные деревянные балки и арка.

Молодых людей моментально засыпало землей, что стало причиной гибели.

В спасательной операции участвовало 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.

По факту гибели людей решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

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