В Одесской области испытывают новейшую ракетную технику «Нептун»
Как сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны, испытания проходят на полигоне «Алибей» в Татарбунарском районе, передает Politeka.net.(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По данным местных СМИ, на пусках присутствуют министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.
Отметим, что «Нептун» — противокорабельный ракетный комплекс. Его ракета Р-360 предназначена для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов. Также возможно поражение береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии со стороны противника.
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Ранее, на том же полигоне испытывали ракеты "Ольха-М" отечественного производства. Дальность поражения ракеты составляет 120 километров.
Реактивная система залпового огня "Ольха-М" разработана конструкторами киевского бюро "Луч" на основе советского ракетного комплекса "Смерч" и производится на украинских предприятиях.
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