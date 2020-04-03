Бывший губернатор Одесской области, а ныне министр здравоохранения Украины Максим Степанов запретит украинцам выходить из дома по два человека

Подробности ужесточения карантинных мер он озвучил в эфире телеканала 1+1, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Нельзя будет передвигаться даже по двое, за исключением тех случаев, когда с вами ребенок или если вы кому-то помогаете, - заявил Степанов и добавил, что введение таких ограничений неизбежно.

«Мы не хотим, чтобы в Украине не повторилось то, что происходит во всем мире, - подчеркнул Степанов.

Кроме того, по словам министра, ограничения коснутся групп риска - пожилых и больных людей. Они будут максимально изолированы, а для того, чтобы обеспечить их всем необходимым, местное самоуправление и органы власти на местах в облгоадминистрациях организуют доставку лекарств и продуктов, и всего того, что этим категориям украинцев нужно для жизни.

Ранее мы писали, в ближайшее время одесситам запретят прогулки вдоль побережья.

Одесские власти считают, что всем жителям необходимо запретить доступ к морю, мотивируя это тем, что в период карантина люди не хотят сидеть дома и предпочитают в свободное время гулять по побережью.

В связи с этим в мэрии Одессы прорабатывается вариант, при котором вдоль берега будет организовано дежурство полиции и муниципальной охраны.

Отмечается, что нарушителей ждет серьезный штраф. Запрет прогулок возле моря может вступить в силу уже со следующей недели.

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