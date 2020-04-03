В Одессе полицейские массово составляют протоколы за нарушение карантинных мер

Как сообщила пресс-служба областного ГУНП, на данный момент составлено 200 админпротоколов, передает Politeka.net.

В частности, протоколы были выписаны нескольким водителям маршруток, которые нарушив карантин, перевозили более 10 пассажиров в салоне.

Также правоохранители проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции. У людей спрашивают об их самочувствии и проводят разъяснительную работу.

Известно, что всего по Украине полицейские составили 3120 админпротоколов.

Кроме того, было открыто 33 уголовных производства.

Ранее мы писали, бывший губернатор Одесской области, а ныне министр здравоохранения Украины Максим Степанов запретит украинцам выходить из дома по два человека.

«Нельзя будет передвигаться даже по двое, за исключением тех случаев, когда с вами ребенок или если вы кому-то помогаете, - заявил Степанов и добавил, что введение таких ограничений неизбежно.

«Мы не хотим, чтобы в Украине не повторилось то, что происходит во всем мире, - подчеркнул Степанов.

Кроме того, по словам министра, ограничения коснутся групп риска - пожилых и больных людей. Они будут максимально изолированы, а для того, чтобы обеспечить их всем необходимым, местное самоуправление и органы власти на местах в облгоадминистрациях организуют доставку лекарств и продуктов, и всего того, что этим категориям украинцев нужно для жизни.

Также одесситам планируют в ближайшее время запретить прогулки вдоль побережья.

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