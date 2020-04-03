Было бы удивительно, если все соблюдали запреты

В Одессе некоторые родители, не желающие соблюдать карантин, сорвали ограничительные ленты на детских площадках и запустили туда своих малышей

Соответствующее видео разместили очевидцы в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На прошлой неделе коммунальные службы в Одессе опечатали детские площадки на карантин. Однако, как видно на кадрах, такие меры помогли не сильно – родители сорвали ленты и решили спокойно отдохнуть со своими чадами.

«Дети на площадках бегают, родители стоят в кучке без масок», - отмечается в публикации.

Напомним, в Одессе коммунальщики закрыли детские площадки в связи с карантином

Детей не пускают на площадки во дворах домов и парках, так как власти Одессы считают их опасными во время эпидемии.

«Доступ к ним ограничили из-за потенциальной опасности перезаражения», - сообщили в департаменте ЖКХ.

В частности, первыми закрыл площадки ЖКС "Вузовский", его примеру последовали другие жилищно-коммунальные службы. Ко всему прочему, доступ к площадкам в парках закрыл КП "Горзелентрест.

Коммунальщики просят родителей серьезно отнестись к предпринятым мерам и не пускать детей.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 3. April 2020

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