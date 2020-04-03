В Одессе некоторые родители, не желающие соблюдать карантин, сорвали ограничительные ленты на детских площадках и запустили туда своих малышей
Соответствующее видео разместили очевидцы в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На прошлой неделе коммунальные службы в Одессе опечатали детские площадки на карантин. Однако, как видно на кадрах, такие меры помогли не сильно – родители сорвали ленты и решили спокойно отдохнуть со своими чадами.
«Дети на площадках бегают, родители стоят в кучке без масок», - отмечается в публикации.
Мокрая жена Артура Пирожкова в купальнике поразила внешним видом: "Какой ужас!"
Новые правила на карантине, угрозы от Зеленского и атака доллара – главное за ночь
"Увез семью в Швецию": новое фото Елены Зеленской после исчезновения все объясняет
Пациенты, победившие коронавирус, раскрыли ключевые детали болезни: "Ни в коем случае нельзя..."
Напомним, в Одессе коммунальщики закрыли детские площадки в связи с карантином
Детей не пускают на площадки во дворах домов и парках, так как власти Одессы считают их опасными во время эпидемии.
«Доступ к ним ограничили из-за потенциальной опасности перезаражения», - сообщили в департаменте ЖКХ.
В частности, первыми закрыл площадки ЖКС "Вузовский", его примеру последовали другие жилищно-коммунальные службы. Ко всему прочему, доступ к площадкам в парках закрыл КП "Горзелентрест.
Коммунальщики просят родителей серьезно отнестись к предпринятым мерам и не пускать детей.
Напомним, полиция начала отлов нарушителей карантина в Одессе: сотни пострадавших, детали
Также Politeka писала, Одессу захлестнула волна ограблений из-за карантина: тащат все, что плохо лежит
А еще Politeka сообщала, в сети показали, как выглядит центр Одессы в разгар карантина: красноречивые кадры