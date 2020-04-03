В Одессе медицинские сотрудники могут ездить в трамваях и троллейбусах вне очереди

Для этого медикам необходимо предоставить справку с места работы или специальный пропуск, передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу одесского горсовета.

«Со 2 апреля медицинский сотрудник при предъявлении справки с места работы либо специального пропуска имеет право на приоритетный проезд – его обязаны пропустить в трамвай или троллейбус раньше других пассажиров», - говорится в сообщении.

В связи с этим на остановках транспорта сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» проводят соответствующую разъяснительную работу с одесситами.

Напомним, с 26 марта в Одессе были изменены правила перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Согласно распоряжению, теперь вместо 10 человек, возить будут 15. Об этом заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман.

Ранее мы писали, в Одессе полицейские массово составляют протоколы за нарушение карантинных мер.

На данный момент, по данным полиции, составлено 200 админпротоколов.

В частности, протоколы были выписаны нескольким водителям маршруток, которые нарушив карантин, перевозили более 10 пассажиров в салоне.

Также правоохранители проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции. У людей спрашивают об их самочувствии и проводят разъяснительную работу.

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