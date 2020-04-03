В компании было два полицейских и чиновник

Полицейских из Одесской области обвиняют в охоте на краснокнижных птиц

По данному факту инициировано служебное расследование, передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Поводом послужила публикация в соцсетях одесского активиста Демьяна Ганула.

Он разместил фотографию, на которой двое мужчин держат убитую краснокнижную птицу, а еще один направил на нее ружье.

«На фото вы можете видеть трех негодяев, которые под прикрытием охотничьего билета охотятся на краснокнижных животных. Сейчас зафиксировано убийство птицы - беркут (золотой орел)», - написал Ганул.

Активист убежден, что виновники должны понести наказание по закону, а это до семи лет заключения.

Тем временем известный эколог Иван Русев прокомментировал увиденное.

По его мнению, на фото — два сотрудника Окнянского отдела Подольского отделения полиции в Одесской области: Максим Тимотин и Николай Черний. Третий мужчина, по словам Русева - это начальник из «Одессаоблэнерго» Андрей Ляцкий.

«Случай варварского уничтожения редчайшей хищной птицы из Красной книги Украины — беркута (золотой орел)», — сообщил Русев.

Ранее мы писали, Демьяну Ганулу сожгли автомобиль.

Об этом он сам сообщил в соцсетях и показал результаты с места происшествия.

«Связываю это с моей общественной деятельность. Сейчас проверяю подозреваемых, вечером детально напишу, кто это мог быть», - написал Демьян.

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