В Одесе продолжает увеличиваться число заболевших опасным вирусом

Согласно новым данным МОЗ Украины, в Одесском регионе уже лабораторно подтверждено 22 заболевших, передает Politeka.net, со ссылкой сообщения председателя ОГА Максима Куцего.

Диагноз подтвержден у жительницы села Усатово 1986 г.р., двух жителей Подольска: мужчина 1981 г.р. и женщина 1966 г.р., — а также одессита 1966 г.р.

По словам пациентов, только один из них приехал недавно из страны Европы.

Состояние больных оценивается как средней тяжести. Все они госпитализированы.

Отметим, что всего в Украине количество больных возросло до 942. По состоянию на 10:00 3 апреля, умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели.

За сутки зафиксировали 138 новых случаев.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Ранее мы писали, в период вспышки эпидемии коронавируса в Украине назревает огромная проблема с медицинскими работниками.

О том, что медиков массово увольняют, на своей странице в Фейсбуке пишет известный украинский политтехнолог Денис Богуш.

«По всей стране массово сокращают медиков (!) Не хочу говорить, где разработали этот сценарий, но это факт. Чтобы был еще больший ужас и хаос... Большой вопрос: на кого работает наша власть! ((((», – говорится в сообщении.

Напомним, одесская инфекционка вляпалась в скандал: "вместо масок и ИВЛ по огромной цене скупили..."

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