Воды не будет долго

Многие жители Одессы попадут в затруднительное положение из-за отсутствия воды

В понедельник, 6 апреля водоснабжение отключат в районе Лузановки. Об этом предупреждает пресс-служба Инфоксфодоканала, передает Politeka.net.

Причина отключения связана с аварией на трубопроводе, которую коммунальщики планируют устранять с утра.

Так, воды не будет с 9.00 по следующим адресам:

Лузановская

Красная

Гипермаркет «Метро»

1-я Сортировочная

Векслера

Возобновить водоснабжение обещают в 22.00.

Ранее мы писали, в Одессе полицейские массово составляют протоколы за нарушение карантинных мер.

На данный момент, по данным полиции, составлено 200 админпротоколов.

В частности, протоколы были выписаны нескольким водителям маршруток, которые нарушив карантин, перевозили более 10 пассажиров в салоне.

Также мы писали, теперь в Одессе медицинские сотрудники могут ездить в трамваях и троллейбусах вне очереди

Для этого медикам необходимо предоставить справку с места работы или специальный пропуск,

«Со 2 апреля медицинский сотрудник при предъявлении справки с места работы либо специального пропуска имеет право на приоритетный проезд – его обязаны пропустить в трамвай или троллейбус раньше других пассажиров», - говорится в сообщении.

В связи с этим на остановках транспорта сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» проводят соответствующую разъяснительную работу с одесситами.

Напомним, одесситов оставят без света и газа: кого коснется отключение, адреса

Как сообщала Politeka, одесситам начали массово отключать отопление, и это не из-за теплой погоды: детали

Также Politeka писала, что одесситов оставят без света и газа: кого коснется отключение, адреса