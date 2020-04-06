Многие жители Одессы попадут в затруднительное положение из-за отсутствия воды
В понедельник, 6 апреля водоснабжение отключат в районе Лузановки. Об этом предупреждает пресс-служба Инфоксфодоканала, передает Politeka.net.
Причина отключения связана с аварией на трубопроводе, которую коммунальщики планируют устранять с утра.
Так, воды не будет с 9.00 по следующим адресам:
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Возобновить водоснабжение обещают в 22.00.
Ранее мы писали, в Одессе полицейские массово составляют протоколы за нарушение карантинных мер.
На данный момент, по данным полиции, составлено 200 админпротоколов.
В частности, протоколы были выписаны нескольким водителям маршруток, которые нарушив карантин, перевозили более 10 пассажиров в салоне.
Также мы писали, теперь в Одессе медицинские сотрудники могут ездить в трамваях и троллейбусах вне очереди
Для этого медикам необходимо предоставить справку с места работы или специальный пропуск,
«Со 2 апреля медицинский сотрудник при предъявлении справки с места работы либо специального пропуска имеет право на приоритетный проезд – его обязаны пропустить в трамвай или троллейбус раньше других пассажиров», - говорится в сообщении.
В связи с этим на остановках транспорта сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» проводят соответствующую разъяснительную работу с одесситами.
Напомним, одесситов оставят без света и газа: кого коснется отключение, адреса
Как сообщала Politeka, одесситам начали массово отключать отопление, и это не из-за теплой погоды: детали
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