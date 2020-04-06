Большинство водителей разворачивают обратно, но не всех

В Одессе любителям прогулок по побережью придется не сладко, так как полиция закрыла доступ к морю

Об этом сообщают местные СМИ . (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На минувших выходных погода порадовала одесситов приятными температурами и многие жители решили выбраться на прогулку вдлоль побережья, однако их ждало большое разочарование.

Как стало известно, 4 апреля коммунальщики совместно с полицейскими перекрыли одесситам доступ к морю из-за карантина.

На таких популярных пляжах как "Ланжерон", район 12, 13 и 16-й станциях Большого Фонтана выставили полицейские патрули и большинство водителей разворачивают обратно, но не всех. Некоторых пускают по спецпропускам.

Кроме того, возле дельфинария коммунальщики опечатали детскую площадку и площадку с тренажерами.

Отметим, что с сегодняшнего дня в силу вступают еще более ужесточенные карантинные меры и горожанам вообще будет запрещено находится в прибрежной зоне.

Ранее мы писали, в инфекционной больнице на стационарном лечении пребывает 16 человек зараженным опасным вирусом, из них 6 человек – это жители области и 10 одесситов.

«Трое в тяжелом состоянии без аппаратного подключения, трое в легком и десятеро в состоянии средней тяжести», - рассказала чиновница.

Кроме того, она отметила, что большинство пациентов больницы- это пожилые люди.

Их них пятеро - от 50 лет, четверо – 60-69 лет, один – 70-79 лет.

При этом всего с 13 марта, по словам чиновницы, в инфекционную больницу поступило 279 человек с подозрением на вирусную болезнь. Положительные результаты получены у 24 человек.

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