Никто не верил, пока не увидел

В Одессе местные жители сняли на видео странный объект в воздухе

Они считают, что это может быть именно НЛО.

В социальных сетях одесситы поделились видео, на которых, по их мнению, они наблюдают не что иное, как НЛО, передает передает Politeka.net ( Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Один такой ролик опубликован в Facebook-группе "Одесса как она есть".

По словам автора видео, из ночного неба на нее смотрел "какой-то глаз".

"Оно хаотично движется из стороны в сторону и очень странно выглядит. Звезды находятся гораздо дальше, и это даже не самолет. А издалека похоже визуально на Луну. Приближаемся и наблюдаем какой-то глаз. Посмотрите, это же реально какой-то глаз", – говорит одесситка.

Пользователи в соцсетях неоднознчно восприняли увиденное, некоторые с юмором.

«Ну подумаешь , ну НЛО , ну тарелка,. Люди,ну что вы ,инопланетян вроде в первый раз увидели ???»,

«Это галюны от долгоиграющего карантина😂», «Так в апреле же астрологи предугадывали вторжение инопланитян.)))»,

«Марсиане прилетели разбираться чиновниками из-за карантина что они вели»,

«Не переживайте! Инопланетян не пустят! У нас карантин!»

«Ну хоть кто-то летает», - пишут в сети.

Над Одессой зависло НЛО 🛸? Звёзд нету, Луна с другой стороны😀 Ссылка на нас в телеграмм - https://t.me/odessapublic Gepostet von Одесса как она есть am Sonntag, 5. April 2020

Напомним, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."

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