В Одессе местные жители сняли на видео странный объект в воздухе
Они считают, что это может быть именно НЛО.
В социальных сетях одесситы поделились видео, на которых, по их мнению, они наблюдают не что иное, как НЛО, передает передает Politeka.net ( Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Один такой ролик опубликован в Facebook-группе "Одесса как она есть".
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По словам автора видео, из ночного неба на нее смотрел "какой-то глаз".
"Оно хаотично движется из стороны в сторону и очень странно выглядит. Звезды находятся гораздо дальше, и это даже не самолет. А издалека похоже визуально на Луну. Приближаемся и наблюдаем какой-то глаз. Посмотрите, это же реально какой-то глаз", – говорит одесситка.
Пользователи в соцсетях неоднознчно восприняли увиденное, некоторые с юмором.
«Ну подумаешь , ну НЛО , ну тарелка,. Люди,ну что вы ,инопланетян вроде в первый раз увидели ???»,
«Это галюны от долгоиграющего карантина😂», «Так в апреле же астрологи предугадывали вторжение инопланитян.)))»,
«Марсиане прилетели разбираться чиновниками из-за карантина что они вели»,
«Не переживайте! Инопланетян не пустят! У нас карантин!»
«Ну хоть кто-то летает», - пишут в сети.
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