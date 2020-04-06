Стало известно, какими лекарствами лечат зараженных COVID-19 в одесской инфекционной больнице
Об этом рассказала в ходе брифинга директор департамента здравоохранения Елена Якименко, передает Politeka.
Чиновница заверила, что на данный момент больница полностью обеспечена необходимыми препаратами и расходными материалами.
Она отметила, что лечение проходит в соответствии с протоколом.
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«У нас есть в наличии такие лекарственные препараты, как «Азитромицин», «Лефлокс», «Цефалоспарин», дезинфицирующие средства, системы и шприцы. «Тамифлю» заканчивается, но нам обещают на этой неделе доставить еще 500 упаковок при поступлении первых же поставок в страну», — сообщила Якименко.
Также директор горздрава добавила, сейчас решается вопрос об использовании такого лекарства, как «Плаквенил».
«Из вчерашних переговоров с областным департаментом здравоохранения стало ясно, что поступила гуманитарная помощь из Минздрава и 100 упаковок «Плаквенила» нам передадут. Также необходим препарат «Калетра». В инфекционной больнице есть остатки этого лекарства. Сейчас заключен договор и при поступлении в Украину мы сразу его получим», — рассказал чиновница.
Кроме того, стало известно, что в инфекционную больницу передали 1 500 защитных костюмов для медиков, еще 500 есть на складе.
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