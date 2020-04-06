В Одессе разгорелся скандал с туристами, которые вернувшись домой, попали в ужасные условия обсервации

Одесситов, прибывших из Молдовы в начале апреля заселили в корпусе дома милосердия в селе Лиман Татарбунарского района, однако люди утверждают, что их обещали разместить в однном из отелей города.

Скандальными подробностями поделилась помощница нардепа и журналистка Ирина Гриб. Также она обнародовала фотографии с места, передает Politeka.

Группа из 17 человек оказалась в невыносимых условиях проживания. При этом люди были уверены, что едут в гостиницу "Октябрьская" на ул. Канатной в центре Одессы. Именно такой адрес был в предписании на обсервацию. Вместо этого одесситы оказались в сельской глубинке в Татарбунарском районе.

Одесситов поразили условия проживания в обсервации.

"Среди нас есть женщина 75 лет после операции. Еще 2 взрослые женщины старше 65 лет, один ребенок 10 лет. Условия ужасные! Нет воды питьевой! Одеяла тонкие.Холод ужасный. Полная антисанитария. Грязный туалет, нет смыва. Топим печь и это не помогает! Мы все завтра будем с температурой! Спать в комнатах невозможно.У девочки нервный срыв. Милиция не принимает вызов. Ни одна горячая линия не отвечает. Нам некому помочь! В некоторых комнатах нет света. Пауки и грязь. Мы, совершенно здоровые, без симптомов рискуем здесь стать полностью больными. У многих была возможность переждать карантин в Молдавии в нормальных условиях, но нас напугали, что мы вообще не сможем вернуться и отправили сюда!",– рассказали туристы.

Но самым возмутительным стал тот факт, что по документам обсервация должна была проходить в центре Одессы.

Как оказалось, что в селе Лиман одесситов поселили в одном из корпусов местного Дома милосердия для пожилых людей, которые относятся как раз к главной группе риска по заболеванию коронавирусом COVID-19.

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