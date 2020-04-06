В первые дни апреля в Одесскую область прилетели белые цапли

Как передает Politeka.net, дивных птиц заметили на территории природного нацпарка «Тузловские лиманы». Об этом сообщил замдиректор заповедника Иван Русев на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что цапли зимовали в далекой Африке и сейчас возвращаются на родину.

"Тузловскую Амазонию" в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" посетили малые белые цапли. Зимовали они в далекой Африке. Сейчас они подкрепятся на заповедных водоемах нацпарка и полетят дальше, – написал Иван Русев и добавил, что некоторые из птиц останутся гнездиться в заповеднике.

Ранее мы уже писали, что в Одесской области из-за аномально теплой погоды начали вить гнезда краснокнижные птицы.

Эколог Иван Русев сообщил, что возле Национального природного заповедника “Тузловские лиманы” было замечено, как пара орланов-белохвостов укрепляет свое гнездо в лесной полосе.

По словам Русева, эта редкая птица, как орлан-белохвост встречается в этих местах преимущественно осенью и зимой. И довольно часто его можно наблюдать тут на зимовке.

Но в этом году из-за аномального тепла очень рано начали заботиться о гнездовании.

«Размах крыльев орланов достигает 240 см. Продолжительность жизни – 25-30 лет. Существенным условием при выборе участка для гнездования является отсутствие человека и близость водоема, который может обеспечить питание.

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