Особо предприимчивый одессит придумал оригинальный способ по зарабатыванию денег в период карантина
Мужчина размести в сети объявление, где предлагает за деньги погулять с его собакой.
“Порода – английский бульдог. Мальчик. Веселый. Может гулять по семь раз в сутки”, – написал одессит.
В объявлении он указал, что прогулка с его собакой стоит 150 гривен в час.
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Ранее мы писали, в Одессе полицейские массово составляют протоколы за нарушение карантинных мер.
На данный момент, по данным полиции, составлено 200 админпротоколов.
В частности, протоколы были выписаны нескольким водителям маршруток, которые нарушив карантин, перевозили более 10 пассажиров в салоне.
Кроме того, правоохранители проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции. У людей спрашивают об их самочувствии и проводят разъяснительную работу.
Также мы рассказывали, ситуация с эпидемией в Одессе становится все более катастрофической, что заставляет работников супермаркетов идти на дополнительные меры предосторожности.
Так, к примеру в торговой сети «АТБ» кассиры вышли на смену не только в медицинских масках, но и в настоящих строительных шлемах.
Напомним, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."
Также Politeka писала, Одессу захлестнула волна ограблений из-за карантина: тащат все, что плохо лежит
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