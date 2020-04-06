Особо предприимчивый одессит придумал оригинальный способ по зарабатыванию денег в период карантина

Мужчина размести в сети объявление, где предлагает за деньги погулять с его собакой.

“Порода – английский бульдог. Мальчик. Веселый. Может гулять по семь раз в сутки”, – написал одессит.

В объявлении он указал, что прогулка с его собакой стоит 150 гривен в час.

Ранее мы писали, в Одессе полицейские массово составляют протоколы за нарушение карантинных мер.

На данный момент, по данным полиции, составлено 200 админпротоколов.

В частности, протоколы были выписаны нескольким водителям маршруток, которые нарушив карантин, перевозили более 10 пассажиров в салоне.

Кроме того, правоохранители проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции. У людей спрашивают об их самочувствии и проводят разъяснительную работу.

Также мы рассказывали, ситуация с эпидемией в Одессе становится все более катастрофической, что заставляет работников супермаркетов идти на дополнительные меры предосторожности.

Так, к примеру в торговой сети «АТБ» кассиры вышли на смену не только в медицинских масках, но и в настоящих строительных шлемах.

Напомним, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."

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