В Одессе медицинские сотрудники, которые оказывают помощь зараженным опасным вирусом, получили премии

Об этом в ходе брифинга сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко, передает Politeka.

По словам чиновницы, уже в марте 107 медработников получили премиальные в размере месячного оклада. На эти нужды из городского бюджета выделено 483 тысячи гривен.

«Согласно распоряжению Кабмина, эти же медики получат по три должностных оклада дополнительно. Это в среднем от 8,5 до 16,5 тысяч гривен в зависимости от категорий персонала. За апрель средняя зарплата медработников, работающих в эпидемиологическом очаге, без учета муниципальной выплаты составит 25-31 тысячу гривен – для медиков высшей категории, 22-25 тысяч гривен – для медработников средней категории и 21 тысячу гривен – для младшего медперсонала», — заявила директор гоздрава.

Кроме того, медработники, принимающие непосредственное участие в лечении пациентов с COVID-19, будут получать дополнительные муниципальные надбавки в размере от 4000 до 10 000 гривен ежемесячно, в зависимости от нагрузки и специальности. А в период разворота максимальной госпитальной базы дополнительные средства будут получать до 1500 медработников. На это город в месяц будет тратить до 10 миллионов гривен.

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