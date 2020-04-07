Родные не находят себе места

В Одессе бесследно исчез подросток, о котором нет никаких вестей уже целый месяц

Как передает Politeka.net, информацию о пропаже 14-летнего мальчика обнародовали в пресс-службе областного ГУНП.

В розыск объявлен житель Одессы Терлецкий Максим Дмитриевич, 2005 года рождения.

Известно, что он еще 5 марта этого года вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Рост Максима 150-155 см, он худощавого телосложения, волосы темные, глаза — карие. Мальчик смуглый, выглядит на свой возраст. Максим был одет в черную куртку, свитер, джинсы и кроссовки такого же цвета.

«Всех, кто что-либо знает о местонахождении Максима, просят звонить по телефону +38 (048) 765-75-27 или на спецлинию «102», - говорится в сообщении полиции.

Ранее мы писали, больше трех месяцев не выходит на связь с родными житель Одесской области, который уехал на заработки и исчез.

По данным правоохранителей, житель с. Броска Измаильского района Великсар Иван Иванович, 1973 года рождения.

Мужчина еще в декабре 2018 года уехал на заработки и последний раз выходил на связь с родственниками в декабре 2019 года.

Приметы разыскиваемого: на вид мужчине 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы и глаза светлые.

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