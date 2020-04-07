С 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина

В сети показали, как жители Одессы восприняли новые, еще более строгие, карантинные ограничения

Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.

Чтобы не распространять инфекцию жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, одесситам закрыли доступ на пляжи, парки и площадки.

Однако не все горожане оказались законопослушны. Например в прибрежное зоне люди гуляют, катаются на велосипедах и даже загорают. Большинство из них масок не надевают, пишет местное издание Пушкинская .

Как рассказала одна из пенсионерок, она гуляет каждый день, даже зимой и карантин ей не помеха.

«Сегодня на прогулку вышла утром, когда еще было холодно. Посидела на пляже, у моря, походила по воде. Назад возвращаюсь тропинкой – там, где меньше людей. Раньше домой всегда ехала на транспорте, сейчас им не пользуюсь, полтора-два часа иду обратно пешком. Штрафов за прогулку совершенно не боюсь — пусть посмотрят на мою пенсию. Вместо того чтобы штрафовать, пусть бы обеспечили пенсионеров масками», - говорит одесситка.

Пляжи города, хоть и опустели, но всё же можно встретить людей, которые отважились окунуться в море в такую погоду. По мнению одного из моржей, вся это ситуация специально спланирована властями.

«Мне кажется, вся эта ситуация — эксперимент, чтобы сделать из нас еще более покладистых и приземленных людей. Ни по поводу вируса, ни по поводу штрафов не переживаю», — рассказал одессит.

В центре города жители более законопослушны. По сравнению с прошлой неделей людей в масках гораздо больше.

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