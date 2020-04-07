В Одессе снова изменились правила перевозки пассажиров в общественном транспорте

Теперь городской транспорт может заполоняться по количеству сидячих мест, однако все пассажиры должны быть в масках или респираторах и иметь при себе спецпропуск, передает Politeka.

Кабинет министров пересмотрел лимиты перевозки пассажиров и расширил перечень предприятий, работники которых могут пользоваться общественным транспортом в условиях карантина. Об этом говорится в постановлении №255, утвержденном Кабмином 2 апреля. Согласно документу, лимит по количеству единовременно перевозимых пассажиров равный числу сидячих мест.

Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.

Чтобы не распространять инфекцию жителям не разрешается выходить на улицу без маски, нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек и необходимо при себе носить документы или права. Кроме того, одесситам закрыли доступ на пляжи, парки, скверы и площадки.

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Как рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, во время карантина важно воздержаться от курения сигарет и распития алкогольных напитков. Он пояснил, что сейчас здоровый образ жизни важен, как никогда.

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