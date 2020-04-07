В первые дни апреля в природном заповеднике Одесской области зацвели разноцветные ирисы
Как передает Politeka.net, желтые, белые и фиолетовые ирисы распустились на территории природного нацпарка «Тузловские лиманы». Буйство красок живой природы запечатлел замдиректор заповедника Иван Русев и разместил на своей странице в Фейсбуке.
«Пока в стране карантин для людей, весна в НПП "Тузловские лиманы", в разгаре», - написал Русев.
Известно, что ирисы начинают цвести ранней весной. Как отмечают в парке, их цветовое разнообразие достигает 50 вариаций, однако самые распространенные именно фиолетовые и желтые. Цветы могут встречаться как одиночные, так и в группах.
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Ранее мы писали, что в "Тузловские лиманы" прилетели белые цапли. Дивные птицы зимовали в и далекой Африке и сейчас возвратились назад.
"Тузловскую Амазонию" в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" посетили малые белые цапли. Зимовали они в далекой Африке. Сейчас они подкрепятся на заповедных водоемах нацпарка и полетят дальше, – написал Иван Русев и добавил, что некоторые из птиц останутся гнездиться в заповеднике.
Также мы писали, в то время, пока одесситы закрылись в своих дома и квартирах на карантине, весна в городе постепенно вступает в свои права, а природа начинает оживать.
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