На одесском побережье два копа жестоко задержали местного бизнесмена за якобы нарушение карантинного режима

На обнародованных кадрах, которые сняли случайные прохожие видно, как двое полицейских скрутили и повалили на землю владельца кофейного ларька, передает Politeka.net, (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент случился 4 апреля на 15-й станции Большого Фонтана.

Как выяснилось, в задержании участвовал начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев, а его напарником был Владимир Калина. Также известно, что после физического насилия бизнесмен угодил в больницу с сотрясением мозга и ушибами.

Кадры вызвали волну возмущения среди пользователей соцсетей.

«Есть люди на рабочем месте а есть такие тв*ри как эти. Которые не знают и не понимают как надо вести себя на рабочем месте, даже в такой ситуации как карантин. Деб*лы редкие»,

«Мусора дорвались до карантина. Через пару недель голодных людей уже ничто не остановит. А мусора так же само заражаются»,

«Не покорность, на видео даже не видел, чтобы сопротивлявся, наоборот говорил оставьте меня, это ппц»,

« Да, он виноват, ежу ясно. Открыл деятельность своей лавки в период запрета. И люди, к его сожалению, ему не помогут... Но вот мусорня еб...ая скоро точно доиграется за свое превышение... Сил и крепких ребят хватит... Спортклубы/фитнес центры закрыты, со спортплощадок начинают гонять, энергии ох как много, теперь будет куда девать...»,

«Кто инструктировал этих полицейских. Если у него коронавирус, они его при таком интенсивно общении могли за секунду подхватить», - возмущаются люди.

Но нашли и такие, кто встал на защиту полицейских, отметив, что правила карантина должны соблюдать все.

«Правильно сделали. Карантин есть карантин. Есть указ где четко и ясно написано, что данные заведения должны быть закрыты. Пусть теперь отвечает. Ещё и на публику играет»,

«Попробуй так вести себя с полицией в других странах, его бы сразу на пол и руки назад. А у нас каждый из себя строит хер знает кого,закон не писан», - пишут в сети.

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