Юная жительница Измаила вышла из дома и исчезла

Как передает Politeka.net, информацию о пропаже девушки обнародовали в пресс-службе областного ГУНП.

По данным полиции, Мадина Кадырова, 2002 года рождения пропала еще рано утром 6 апреля. Девушка вышла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Была одета в куртку розового цвета, брюки черного цвета.

В полиции просят всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просьба сообщать по телефонам: 096-45-87-632 или 098-534-47-02 или по спецлинии «102».

До этого, в Одессе бесследно исчез подросток, о котором нет никаких вестей уже целый месяц.

По данным полиции, в розыск объявлен житель Одессы Терлецкий Максим Дмитриевич, 2005 года рождения.

Известно, что он еще 5 марта этого года вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Рост Максима 150-155 см, он худощавого телосложения, волосы темные, глаза — карие. Мальчик смуглый, выглядит на свой возраст. Максим был одет в черную куртку, свитер, джинсы и кроссовки такого же цвета.

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