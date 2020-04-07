В непростую ситуацию попала одесситка, которую с маленькими ребенком госпитализировали в больницу

Об этом рассказала на своей странице в Фейсбуке нардеп Татьяна Плачкова, передает Politeka.net.

По ее словам, в субботу, 4 апреля, в детскую больницу привезли 9-месячного ребенка с признаками вирусного заболевания. Вслед за сыном похожие симптомы у себя обнаружила его мать: поднялась высокая температура Женщина боится подхватить китайскую болячку и поэтому паникует.

«Находится вместе с ребенком в изолированном боксе. И по ее словам - никакой помощи, кроме нурофена, ей не оказывают. Но ей до сих пор не сделали ПЦР-диагностику, которая исключает наличие опасного вирусаа. Поскольку в этом учреждении лечат только детей. Тест сегодня сделали только ребенку, - написала нардепша.

По данным местных СМИ, в горздраве проинформированы о проблеме.

Там сообщили, что медики предложили женщине поехать в инфекционную больницу и сдать анализы, но она отказалась.

«Мы видим выход из ситуации в том, чтобы отправить ее на скорой в инфекционную больницу, сдавать анализы, а за ребенком в этот момент должен присмотреть кто-то из родственников, - сообщили в горздраве.

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