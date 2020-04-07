Стало известно, как нарушают карантинные запреты салоны красоты в Одессе

Многие одесситки готовы во время карантина на фоне пандемии не посещать кафе и кинотеатры, отложить поездку, но предпочитают и дальше наводить красоту.

При этом многие владельцы салонов охотно идут навстречу своим клиентам, правда делают это подпольно.

Одесситка рассказала местному изданию , как ей пришлось воспользоваться услугами подпольного салона.

«Пришла на место, все закрыто наглухо, написано "Карантин". Перезваниваю, мне отвечают:"Идите во двор, там сарайчик, заходите", поведала она.

Проходя по коридорам девушка попала в салон красоты и увидела, как одной клиентке делают маникюр, еще одной женщине накручивают локоны. Все работники в масках.

"А что делать, говорит парикмахер, как без работы сидеть, дети кушать хотят, аренду никто не отменял, рискуем. Так ведь в магазине кассиры тоже рискуют",- оправдывается парикмахер.

"У кого гельлак на ногтях, 2-3 недели и нужно хотя бы снять его. А в домашних условиях это сложно. Поэтому нужно помочь постоянным клиентам. Тем долее мы все обрабатываем,"- объясняет маникюрша.

Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.

Чтобы не распространять инфекцию жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, одесситам закрыли доступ на пляжи, парки и площадки.

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